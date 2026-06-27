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Erzurum'da freni patlayan araç bahçeye uçtu

27.06.2026 - 22:30Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ERZURUM (İHA)

Erzurum'da freni patlayan araç bahçeye uçtu

Erzurum'un Uzundere ilçesine bağlı Çamlıyamaç Mahallesi'nde meydana gelen kazada, freni patlayan hafif ticari araç kontrolden çıkarak bahçelik alana düştü. Kazada sürücü yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre, C.A. yönetimindeki araç seyir halindeyken freninin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Aracını durdurabilmek için yol kenarındaki taş duvarlara sürterek hızını kesmeye çalışan sürücü, buna rağmen aracı durduramadı. Rampada geri geri kaymaya başlayan araç, yol kenarında bulunan taş duvarları aşarak bahçelik alana düştü.

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Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla Uzundere Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki tedavisinin ardından C.A., ileri tetkik ve tedavi amacıyla Erzurum'daki bir hastaneye sevk edildi.

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Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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