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Kızıltepe’deki anız yangınlarında saman balyası makinesi yandı

27.06.2026 - 21:53Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

Kızıltepe’deki anız yangınlarında saman balyası makinesi yandı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 2 ayrı bölgede çıkan anız yangınları ile saman balyası makinesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Sevimli ve Demirkapı mahallelerinde anız, Büyükboğaziye Mahallesi’nde ise saman balyası makinesinde yangın çıktı. Akşam saatlerinde çıkan yangınların ardından ihbar üzerine bölgelere itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Ekiplerin müdahalesiyle yangınlar kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında saman balyası makinesi kullanılamaz hale gelirken, yangınların çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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