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Çorlu'da otomobille hafif ticari araç çarpıştı

27.06.2026 - 21:28Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

Çorlu'da otomobille hafif ticari araç çarpıştı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

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Kaza, öğle saatlerinde Sarılar Mahallesi Mimar Sinan Caddesi’nde meydana geldi. Batu S. yönetimindeki 59 ALB 462 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Hacı Ali S. (60) idaresindeki 59 APA 295 plakalı hafif ticari araç virajda kafa kafaya çarpıştı.

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Kazada araç sürüleri yaralandı. İhbarla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılardan durumunun ağır olduğu belirtilen Batu S. Çorlu Devlet Hastanesi'ne, Hacı Ali S. ise özel hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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