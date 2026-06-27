Kano ile Burdur Gölü'ne açılan 2 kişiden haber alınamıyor

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Olay, saat 16.00 sıralarında Burdur Polis Göl Tesisleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlyas köyünden arkadaşlarını arayan, biri Moğolistan uyruklu yaklaşık 40 yaşlarında erkek ile 22 yaşındaki üniversite öğrencisi kadın, saat 16.00 sıralarında kano ile Burdur Gölü'ne açıldıklarını, saat 18.30 sıralarında ise Lisinia bölgesinden çıkış yapacaklarını bildirdi.

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Belirtilen saatte kendilerinden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, gölde kaybolduğu değerlendirilen 2 kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin arama çalışmaları gölde olmak üzere hem karadan hem de havadan termal dron destekli olarak sürüyor.

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SAĞ BULUNDULAR

Burdur Gölü'nde kanoyla açıldıktan sonra kaybolan biri kadın 2 kişi ekiplerin çalışması sonucu sağ olarak bulundu.

Burdur Gölü'nün İlyas köyü kıyısından saat 16.00 sıralarında kanoyla açılan biri kadın 2 kişiden haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Botla göle açılan ekipler, kayıp ihbarında bulunulan biri üniversite öğrencisi 2 kişi için arama çalışması başlattı. Gece görüş özellikli dronun da kullanıldığı aramada akşam saatlerinde kayıp kişilere ulaşıldı.

'SAĞ OLARAK BULUNMUŞTUR'

Burdur Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Burdur Gölü’nde kaybolan vatandaşlarımız, ekiplerimizin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Karakent mevkiinde sağ olarak bulunmuştur. İlk belirlemelere göre vatandaşlarımızın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilmiştir" denildi.