Düzce’de ezber bozan turizm hamlesi! Çilimli doğa sporlarının yeni adresi olacak
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Çilimli Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız ile bir araya gelerek Yeni Vakıf Göleti üzerinde yapılması planlanan proje için tespitlerde bulundu. Gölet alanına kazandırılması planlanan turistik tesisin proje hazırlanma sürecinde iş birliği yapılacağını belirten Faruk Özlü; "Bizim işimiz Düzce’nin çok yönlü olarak gelişmesine katkı sağlamaktır. Burada yapılacak yatırımın projelendirme sürecinde Çilimli Belediyesi ile birlikte çalışacağız" dedi.
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Başkan Faruk Özlü, şehirde başlattığı turizm atağına ilçe ve beldeleri de dahil etmeye devam ediyor. Şehir genelinde var olan, özellikle doğa turizmine uygun alanların aslına uygun şekilde işletmeye açılması amacıyla hazırlanan yatırım projelerini yakından takip eden Özlü, Çilimli Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız ile Yeni Vakıf Göleti’nde bir araya geldi. DSİ Baraj havzası olan gölet etrafında planlanan ve konaklama, mesire alanı, restoran ile doğa, su sporları gibi donatıların yer alacağı yatırım hakkında görüşen heyet burada yapılacak çalışmanın çok yönlü ve teknik açıdan iş birliği halinde değerlendirilmesi konusunda hemfikir oldu.Çilimli Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız, bölgenin 320 dönüm olduğunu mesire alanı olarak düşünülebileceğini etrafında 2 kilometrelik yürüyüş yolu olduğunu söyledi.
320 dönüm alan üzerinde uygulanması planlanan ve fizibilite çalışması tamamlanan proje için konuşan Faruk Özlü, işi en iyi bilenlerle çalışıp en iyisini hayata geçirmek için ne gerekiyorsa yapacaklarının altını çizerek "Burayı konaklamalı düşünmek lazım. Bungalov evler tabi dereyi kirletmemek kaydıyla. Bu işi bilen birini bulacağız. Bir taslak çalışması yaptıracağız. İyi bir proje kırk kat gelir sağlar. Bence burada su sporları düşünülmeli. Yamaçlar fazla o yüzden mesireden ziyade konaklama planlamak lazım. Projeyi yaptırdıktan sonra Tarım ve Orman Bakanlığı ile görüşelim ve burayı değerlendirelim. Şehre yakın, su var, orman var. Proje yaparken artılarını eksilerini göreceğiz. Bu işi en iyi bilenlerle çalışıp en iyisini yaparsak bizden sonrakiler de bunu sahiplenir ve sürdürülebilir olur. Dağ ve su sporlarının beraber olabileceği bir mekan burası. Bu çalışmanın turizme çok büyük katkısı olur. Madem ki biz turizmi geliştirmek istiyoruz, bu da bir parçası olur. Projelendirme kısmının maliyetlerinin bir kısmına biz de destek oluruz. Harika bir şey yapacağız inşallah" dedi.Ekip alanda yaptığı incelemenin ardından sahadan ayrıldı.