Düzce’de ezber bozan turizm hamlesi! Çilimli doğa sporlarının yeni adresi olacak

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320 dönüm alan üzerinde uygulanması planlanan ve fizibilite çalışması tamamlanan proje için konuşan Faruk Özlü, işi en iyi bilenlerle çalışıp en iyisini hayata geçirmek için ne gerekiyorsa yapacaklarının altını çizerek "Burayı konaklamalı düşünmek lazım. Bungalov evler tabi dereyi kirletmemek kaydıyla. Bu işi bilen birini bulacağız. Bir taslak çalışması yaptıracağız. İyi bir proje kırk kat gelir sağlar. Bence burada su sporları düşünülmeli. Yamaçlar fazla o yüzden mesireden ziyade konaklama planlamak lazım. Projeyi yaptırdıktan sonra Tarım ve Orman Bakanlığı ile görüşelim ve burayı değerlendirelim. Şehre yakın, su var, orman var. Proje yaparken artılarını eksilerini göreceğiz. Bu işi en iyi bilenlerle çalışıp en iyisini yaparsak bizden sonrakiler de bunu sahiplenir ve sürdürülebilir olur. Dağ ve su sporlarının beraber olabileceği bir mekan burası. Bu çalışmanın turizme çok büyük katkısı olur. Madem ki biz turizmi geliştirmek istiyoruz, bu da bir parçası olur. Projelendirme kısmının maliyetlerinin bir kısmına biz de destek oluruz. Harika bir şey yapacağız inşallah" dedi.Ekip alanda yaptığı incelemenin ardından sahadan ayrıldı.