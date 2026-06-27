Kuş Kalesi'nde insan ya da uzaylıyı andıran figür tespit edildi

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Bölgenin geçmişte Hititler ve Frigler başta olmak üzere Romalılar dönemi medeniyetine de ev sahipliği yaptığı ifade ediliyor. Roma ve Bizans dönemlerinde de kullanıldığı değerlendirilen kale, sarp kayalıklar üzerine inşa edilmesi sayesinde doğal savunma avantajına sahip bulunuyor.