GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemManyas’ta korkutan yangın: Ormana sıçrayan alevler kontrol altına alındı!
HaberlerGündem Haberleri Manyas’ta korkutan yangın: Ormana sıçrayan alevler kontrol altına alındı!

Manyas’ta korkutan yangın: Ormana sıçrayan alevler kontrol altına alındı!

06.08.2026 - 07:41Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Süleyman ÖZAYDIN/ MANYAS(Balıkesir), (DHA)

Manyas’ta korkutan yangın: Ormana sıçrayan alevler kontrol altına alındı!

Balıkesir’in Manyas ilçesine bağlı Darıca Mahallesi'nde ağaçlık alanda başlayan ve rüzgarın şiddetini artırmasıyla ormanlık alana sıçrayan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin zamanında ve etkili müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Balıkesir'in Manyas ilçesi Darıca Mahallesi'nde ağaçlık alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle ormana sıçrayan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan yürüttüğü müdahale sonucu kontrol altına alındı. Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Manyas’ta korkutan yangın: Ormana sıçrayan alevler kontrol altına alındı

Güncel Haberler

Erzincan’da 40 derece sıcaktan kaçanların rotası: 2 bin 850 metredeki doğal klima
#Gündem

Erzincan’da 40 derece sıcaktan kaçanların rotası: 2 bin 850 metredeki doğal klima

7 biçerdöverle dev mesai başladı: Ağrı Ovası'nda yağışlar rekolteyi tavan yaptırdı!
#Gündem

7 biçerdöverle dev mesai başladı: Ağrı Ovası'nda yağışlar rekolteyi tavan yaptırdı!

Kazdıkça tarih fışkırıyor! 2 bin 300 metrede sırlar gün yüzüne çıkıyor
#Gündem

Kazdıkça tarih fışkırıyor! 2 bin 300 metrede sırlar gün yüzüne çıkıyor