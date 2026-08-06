Manyas’ta korkutan yangın: Ormana sıçrayan alevler kontrol altına alındı!
06.08.2026 - 07:41Güncellenme Tarihi:
Balıkesir’in Manyas ilçesine bağlı Darıca Mahallesi'nde ağaçlık alanda başlayan ve rüzgarın şiddetini artırmasıyla ormanlık alana sıçrayan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin zamanında ve etkili müdahalesiyle kontrol altına alındı.
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Balıkesir'in Manyas ilçesi Darıca Mahallesi'nde ağaçlık alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle ormana sıçrayan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan yürüttüğü müdahale sonucu kontrol altına alındı. Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.