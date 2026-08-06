7 biçerdöverle dev mesai başladı: Ağrı Ovası'nda yağışlar rekolteyi tavan yaptırdı!

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Bu yıl sezonun daha verimli olduğunu belirten Bozkurt, şöyle konuştu:



"Hasadın bu şekilde bereketli olmasında geçtiğimiz kış aylarında kar ve yoğun yağışlarımızın ve bereketli bir kış geçirmemizde çok büyük etkisi olduğu gibi İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün çiftçilerimize yapmış olduğu bilgilendirme seminerleri, özellikle teknik destek faaliyetleri ve buna mukabil tohum ve sertifikalı tohum dağıtımları bunda büyük bir rol oynamıştır."