Büklükale'nin binlerce yıllık sırlarını Japon arkeolog ortaya çıkarıyor: Büyük İskender dönemine ait yerleşim izleri bulundu

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Alt kısmında ise çok küçük delikleri bulunan bir motif var. Bunun ne olduğu şimdilik tam olarak belli değil. Ancak bu tür damga mühürleri genellikle 2'nci binyılın Karum Dönemi’nin sonlarından Eski Hitit Dönemi’ne kadar uzanan süreçte kullanılan bir tip olarak biliniyor.