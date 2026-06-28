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GündemTemmuz ayına sayılı günler kala Yüksekova'da 5 metrelik karla mücadele sürüyor
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Temmuz ayına sayılı günler kala Yüksekova'da 5 metrelik karla mücadele sürüyor

28.06.2026 - 01:35Güncellenme Tarihi:

Kaynak: HAKKARİ (İHA)

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, temmuz ayına sayılı günler kalmasına rağmen karla mücadele ekiplerinin zorlu coğrafyadaki yol açma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

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Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ile Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekipleri, ilçe merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan, çetin kış şartlarının geride kaldığı bugünlerde bile adeta kıştan kalma görüntülerin yaşandığı İkiyaka Dağları'ndaki Sat Gölleri yolunu ulaşıma açmak için yoğun bir mesai harcıyor.

2Temmuz ayına sayılı günler kala Yüksekova'da 5 metrelik karla mücadele sürüyor

Kepçe boyunu aşan kar tünelleri

Hava sıcaklıklarının batı illerinde mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bu dönemde, Yüksekova'nın yüksek kesimlerinde yer yer 5 metreye ulaşan kar kalınlığı bulunuyor.

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3Temmuz ayına sayılı günler kala Yüksekova'da 5 metrelik karla mücadele sürüyor

İş makinelerinin boyunu aşan kar kütleleri arasında ilerlemekte güçlük çeken ekipler, adeta kardan tüneller açarak ilerliyor.

4Temmuz ayına sayılı günler kala Yüksekova'da 5 metrelik karla mücadele sürüyor

Kepçenin yetersiz kaldığı ve kar tabakasının sertleştiği alanlarda devreye ekskavatörler giriyor.

5Temmuz ayına sayılı günler kala Yüksekova'da 5 metrelik karla mücadele sürüyor

Çığ tehlikesine rağmen gece gündüz mesai

Bölgenin sarp ve engebeli yapısı nedeniyle zaman zaman çığ tehlikesiyle karşı karşıya kalan karla mücadele ekipleri, her şeye rağmen çalışmalarını gece gündüz demeden sürdürüyor.

6Temmuz ayına sayılı günler kala Yüksekova'da 5 metrelik karla mücadele sürüyor

Vatandaşların ve yaylacıların mağdur olmaması için cansiparane bir şekilde çalışan ekipler, doğanın sunduğu tüm zorluklara meydan okuyor.

7Temmuz ayına sayılı günler kala Yüksekova'da 5 metrelik karla mücadele sürüyor

Temmuz ayı sonuna kadar mücadele sürecek

Karla mücadele ekipleri, bölgedeki kar hacminin oldukça yüksek olduğunu belirterek, Yüksekova'nın birçok noktasında yol açma ve genişletme çalışmalarının temmuz ayının sonlarına kadar tüm hızıyla devam edeceğini ifade etti.

8Temmuz ayına sayılı günler kala Yüksekova'da 5 metrelik karla mücadele sürüyor

 

 

 