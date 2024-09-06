Türk asıllı ABD vatandaşı İsrail askerleri tarafından öldürüldü
İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da gerçek mermiyle başından vurduğu 26 yaşındaki Ayşenur Ezgi Eygi isimli Türk aktivist hayatını kaybetti. Eygi'nin Nablus yakınlarındaki Beita kasabasında, haftalık yerleşim karşıtı yürüyüş yaparken vurulduğu öğrenildi.
06.09.2024 - 16:26 |
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı gösteriye gerçek mermi ile saldırdı.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurularak hastaneye kaldırıldı.
AA muhabirine konuşan Nablus'taki Rafidiye Devlet Hastanesi Müdürü Fuad Nafia, başından vurularak hastaneye getirilen Eygi'yi tüm müdahalelere rağmen kurtaramadıklarını söyledi.
Edinilen bilgilere göre Eygi, 1998 Antalya doğumlu