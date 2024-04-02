Turizmde yeni dönem için düğmeye basıldı! Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan 5 yıllık yol haritası

Dünyada turizm alanında çevreye duyarlı sürdürülebilir politikalara eğilim artarken, Kültür ve Turizm Bakanlığı da, iklime uyumlu turizm gelişim mevzuatı için kolları sıvıyor

Milliyet'ten Meltem Güneş'in haberine göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yayımladığı 2024-2028 stratejik planında, kültürel zenginliklerin, ülke turizminin geliştirilmesi için atılacak adımlara yer verdi. İklim değişikliğinin tüm dünyada önemli bir sorun haline geldiği ve turizm sektörünün de bunun oluşumunda bir etken olduğu belirtilen plana göre, iklime uyumlu turizm gelişim mevzuatı çalışması yürütülecek. Dünyada çevreye duyarlı sürdürülebilir politikalara yönelik eğilim olduğu aktarılarak, Mavi Bayrak sayısının yükseltilmesi için ilgili paydaşlarla iş birliğinin artırılacağı ve Mavi Bayrak potansiyeli olan plajların tespit edileceği kaydedildi. Bu amaçla yüzme suyu mikrobiyolojik analizleri numune nokta sayısı artırılacak.

Yapay zekalı tanıtım

Yol haritasına göre, büyüyen turizm pazarında “Türkiye” markasının değerinin yükseltilmesi için çalışmalar yürütülecek. Tanıtımda dijital kanallara ağırlık verilecek. Her il için özel hesaplar oluşturulması ve bu hesaplara özgün içerik üretilmesi planlanıyor. Tanıtım faaliyetlerinde yapay zeka kullanılması için çalışmalar yürütülecek. Destinasyon bazlı markalaşma çalışmaları arttırılacak. “Türkiye” üst markası şemsiyesi altında yerel markalar oluşturulacak.

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77 milyon ziyaretçi

Belgelendirilen turizm amaçlı kiralık konut sayısının bu yıl 20 bin, 2028’de 40 bin olması hedefleniyor. Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısının 5 yıl içinde 56,7 milyondan 77 milyona yükseltilmesi planlanıyor. Bu yıl 54,3 milyar olan turizm gelirinin ise 2028 yılında 100 milyar dolar, ziyaretçi başı gecelik gelirin de 139 dolara çıkacağı öngörülüyor.

Memnuniyet anketi

Kültür varlıklarına yönelik araştırma ve koruma faaliyetleri de yürütülecek. Türk- İslam Dönemi kazı ve araştırma çalışmalarına, kaçak kazı riski olan ve kaçak kazıların yoğun olduğu bölgelerde öncelik verilecek. Kaçakçılığın önlenmesine yönelik farkındalık artırıcı çalışmalar yapılacak. Müzecilik faaliyetlerinde de teknolojinin etkin kullanılması sağlanacak. “turkishmuseums” web sayfasında bulunan “Müze Memnuniyet Anketi” üzerinden alınan veriler analiz edilecek ve gerekli düzenlemeler yapılacak.

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