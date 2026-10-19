Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Gündemİlaç fabrikasında yangın! 3 saatte kontrol altına alındı
HaberlerGündem Haberleri İlaç fabrikasında yangın! 3 saatte kontrol altına alındı

İlaç fabrikasında yangın! 3 saatte kontrol altına alındı

19.10.2026 - 00:57Güncellenme Tarihi:
Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Kaynak: İHA

İlaç fabrikasında yangın! 3 saatte kontrol altına alındı

Kırklareli'nin Vize ilçesinde bir ilaç fabrikasının depo bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çakıllı beldesinde faaliyet gösteren ilaç fabrikasının depo bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çevre il ve ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikanın depo bölümünde hasar oluştu. Ekiplerin tesisteki soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Güncel Haberler

Isparta'da Yazılı Kanyon'da hayatını kaybeden şahsın cansız bedenine ulaşıldı
#Gündem

Isparta'da Yazılı Kanyon'da hayatını kaybeden şahsın cansız bedenine ulaşıldı

Benzine indirim var mı? Motorine indirim var mı? Akaryakıt indirim haberi var mı? Benzine ne kadar indirim yapılacak? Benzin fiyatları ne kadar oldu? Motorine indirim yapıldı mı? Motorin fiyatı ne kadar? Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?
#Ekonomi

Benzine indirim var mı? Motorine indirim var mı? Akaryakıt indirim haberi var mı? Benzine ne kadar indirim yapılacak? Benzin fiyatları ne kadar oldu? Motorine indirim yapıldı mı? Motorin fiyatı ne kadar? Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

İlaç fabrikasında yangın! 3 saatte kontrol altına alındı
#Gündem

İlaç fabrikasında yangın! 3 saatte kontrol altına alındı