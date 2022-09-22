Turizmci çift, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı

Milas Narkotik Suçlarla Mücadele ile Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirlikleri ekipleri, Milas ilçesinde 2 kişinin piyasaya uyuşturucu süreceği istihbaratına ulaştı. Çiftlik mahallesinde düzenlenen operasyonda, 46 kilo kubar esrar, 16 kök Hint keneviri ve 1 av tüfeği ele geçirildi. Bodrum'da turizmci olduğu öğrenilen Avustralya uyruklu J.L.M.K., (56) ile Türk eşi İ.A.K., (59) gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.