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Turizmci çift, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı

Muğla'nın Milas ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda, 46 kilo kubar esrar ele geçirildi. Avustralya uyruklu turizmci kadın ve Türk eşi gözaltına alındı.

22.09.2022 - 07:25 |
Turizmci çift, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı

Milas Narkotik Suçlarla Mücadele ile Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirlikleri ekipleri, Milas ilçesinde 2 kişinin piyasaya uyuşturucu süreceği istihbaratına ulaştı. Çiftlik mahallesinde düzenlenen operasyonda, 46 kilo kubar esrar, 16 kök Hint keneviri ve 1 av tüfeği ele geçirildi. Bodrum'da turizmci olduğu öğrenilen Avustralya uyruklu J.L.M.K., (56) ile Türk eşi İ.A.K., (59) gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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