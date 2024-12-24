Turistik Doğu Ekspresi’ne Erzincan’da sıcak karşılama

Ankara’dan hareket eden tren Erzincan Garında düzenlenen törenle Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun ve il protokolü tarafından karşılandı.

Turistik Doğu Ekspresi yolcuları Erzincan’da güllerle karşılandı. Karşılama programında, davul ve zurna eşliğinde halk oyunları ekipleri tarafından Erzincan halayı oynandı. Trenin yolcularına Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ve diğer protokol üyeleri tarafından gül verildi. Yöresel ürünler ikram edildi.

Erzincan’da yaklaşık 1,5 saat mola veren Turistik Doğu Ekspresi daha sonra Erzurum - Kars istikametine devam etti.