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Tunceli'de kaybolan genci cenazesi gölde bulundu

16.06.2025 - 12:41Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Tunceli'de kaybolan genci cenazesi gölde bulundu

Tunceli'de kaybolan 24 yaşındaki gencin, baraj gölünde cenazesi bulundu.

Ekin B'den iki gündür haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine, güvenlik güçleri, kayıp gencin bulunması için kentteki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Yapılan çalışma sonucunda Ekin B'nin, aracıyla Mazgirt Köprüsü'nden Uzunçayır Baraj Gölü'ne düştüğü belirlendi.

Bölgeye sevk edilen AFAD, itfaiye ve jandarma dalgıçları, yaklaşık 7 metreye dalış yaparak Ekin B'nin cansız bedenine ulaştı.

Sudan çıkarılan Ekin B'nin cenazesi, Tunceli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

 

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