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Tunceli’de kadın üreticilerin yüzünü hasat güldürdü

26.06.2026 - 00:49Güncellenme Tarihi:

Kaynak: TUNCELİ (İHA)

Tunceli’de kadın üreticilerin yüzünü hasat güldürdü

Tunceli'nin Geyiksuyu köyünde yürütülen Albion Çilek Projesi kapsamında düzenlenen tarla günü etkinliğinde kadın üreticilerle birlikte hasat yapıldı. Üreticiler, elde edilen verim ve ürün kalitesinden memnun olduklarını belirterek çilek üretim alanlarını genişletmeyi hedeflediklerini ifade etti.

 

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Tunceli'nin Geyiksuyu köyünde, kadın çiftçilerin tarımsal üretime katılımını artırmak ve yenilikçi uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla hayata geçirilen Albion Çilek Projesi kapsamında tarla günü etkinliği düzenlendi. Tarım ve Orman İl Müdürü Yavuz Suat Pala ile kurum teknik personelinin katıldığı etkinlik, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen "Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor Programı" çerçevesinde gerçekleştirildi.

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Etkinlik kapsamında çilek bahçelerinde hasat yapılarak üretim süreci yerinde incelendi. Proje kapsamında üretim yapan kadın çiftçiler, elde ettikleri verim ve ürün kalitesinden memnun olduklarını ifade etti. Üreticiler, çilek yetiştiriciliğinin bölge için önemli bir gelir kaynağı haline gelebileceğini belirterek üretim alanlarını genişletmeyi planladıklarını dile getirdi.

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Tarla günü etkinliğinde kadın üreticilerle bir araya gelen İl Müdürü Yavuz Suat Pala, tarımsal üretimde kadınların rolünün her geçen gün daha da güçlendiğini belirterek, üreticilere desteklerinin devam edeceğini belirtti.

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