Dünyaca ünlü koyları ve eşsiz doğal güzellikleri ile Marmaris'ten beş yıldızlı mavi yolculuk

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Tekne tatillerinin otellere göre farklı avantajlar sunduğunu ifade eden Erdemir, bir teknede teknenin büyüklüğü ve misafirin tercihine göre, ortalama 5 kişilik mürettebatın görev yaptığını, misafirlerin gün boyu hizmet alabildiğini ve her gün farklı bir koy ya da limanda uyanma imkanına sahip olduğunu belirtti.