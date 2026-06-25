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Dünyaca ünlü koyları ve eşsiz doğal güzellikleri ile Marmaris'ten beş yıldızlı mavi yolculuk

25.06.2026 - 21:10Güncellenme Tarihi:

Kaynak: MUĞLA (İHA)

Dünyaca ünlü koyları, eşsiz doğal güzellikleri ve deniz turizmiyle öne çıkan Muğla'nın Marmaris ilçesi, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan mavi yolculuk rotalarının merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor.

1Dünyaca ünlü koyları ve eşsiz doğal güzellikleri ile Marmaris'ten beş yıldızlı mavi yolculuk

Günübirlik yapılan tekne turlarının yanı sıra, özel ve kişisel bir tatil alternatifi olan lüks yatlarla daha izole tatil anlayışı yaygınlaşmaya başlarken, Marmaris'te faaliyet gösteren bir turizm firmasının sahibi Burcu Erdemir, mavi yolculuk sektöründeki son durum, tatil tercihleri ve fiyatlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

2Dünyaca ünlü koyları ve eşsiz doğal güzellikleri ile Marmaris'ten beş yıldızlı mavi yolculuk

Pandemi sonrası dönemde tekne tatillerine olan ilginin belirgin şekilde arttığını belirten Erdemir, özellikle Avrupa'da uzun yıllardır tercih edilen mavi yolculuk kültürünün son yıllarda yerli turistler arasında da yaygınlaşmaya başladığını söyledi.

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3Dünyaca ünlü koyları ve eşsiz doğal güzellikleri ile Marmaris'ten beş yıldızlı mavi yolculuk

Tekne tatillerinin otellere göre farklı avantajlar sunduğunu ifade eden Erdemir, bir teknede teknenin büyüklüğü ve misafirin tercihine göre, ortalama 5 kişilik mürettebatın görev yaptığını, misafirlerin gün boyu hizmet alabildiğini ve her gün farklı bir koy ya da limanda uyanma imkanına sahip olduğunu belirtti.

4Dünyaca ünlü koyları ve eşsiz doğal güzellikleri ile Marmaris'ten beş yıldızlı mavi yolculuk

‘Her bütçeye uygun seçenek bulunuyor'

Mavi yolculukta 10 metrelik butik teknelerden 50 metreye kadar ulaşan lüks yatlara kadar geniş bir seçenek bulunduğunu kaydeden Erdemir, fiyatların teknenin büyüklüğüne, donanımına ve hizmet seviyesine göre değiştiğini söyledi.

5Dünyaca ünlü koyları ve eşsiz doğal güzellikleri ile Marmaris'ten beş yıldızlı mavi yolculuk

Günlük tekne kiralama ücretlerinin yaklaşık bin Euro'dan başladığını belirten Burcu Erdemir, lüks segmentte bu rakamın 10 bin Euro ve üzerine kadar çıkabildiğini ifade etti.

6Dünyaca ünlü koyları ve eşsiz doğal güzellikleri ile Marmaris'ten beş yıldızlı mavi yolculuk

Erdemir "Teknelerin donanımı ve sunduğu hizmetler arttıkça fiyatlar da değişiyor. Ancak bugün hemen her bütçeye ve her beklentiye uygun bir tekne seçeneği bulunabiliyor" dedi.

7Dünyaca ünlü koyları ve eşsiz doğal güzellikleri ile Marmaris'ten beş yıldızlı mavi yolculuk

‘Rotalar misafirlerin tercihlerine göre belirleniyor'

Mavi yolculuk planlamasında misafirlerin beklentilerinin büyük önem taşıdığını söyleyen Erdemir, restoranlarıyla öne çıkan bölgeleri tercih edenler, alışveriş yapmak isteyenler ya da su sporlarına ağırlık vermek isteyenler için farklı rotalar oluşturduklarını anlattı.

8Dünyaca ünlü koyları ve eşsiz doğal güzellikleri ile Marmaris'ten beş yıldızlı mavi yolculuk

Su sporlarını tercih eden misafirler için genellikle Kuşadası rotasını önerdiklerini belirten Erdemir, restoran deneyimi yaşamak ve farklı adaları görmek isteyen tatilcileri ise Göcek rotasına yönlendirdiklerini ifade etti.

9Dünyaca ünlü koyları ve eşsiz doğal güzellikleri ile Marmaris'ten beş yıldızlı mavi yolculuk

‘Yunan adalarına ilgi devam ediyor'

Yunan adalarına yönelik taleplerin sürdüğünü ancak pandemi sonrasında değişen kurallar nedeniyle her teknenin bu rotalarda faaliyet gösteremediğini belirten Burcu Erdemir, yalnızca gerekli teknik yeterlilikleri ve hizmet standartlarını karşılayan teknelerin Yunan adalarına sefer düzenleyebildiğini söyledi.

10Dünyaca ünlü koyları ve eşsiz doğal güzellikleri ile Marmaris'ten beş yıldızlı mavi yolculuk

‘Tatilcilere belge kontrolü uyarısı'

Tekne tatili planlayan vatandaşlara da önemli uyarılarda bulunan Erdemir, rezervasyon yapılacak firmanın mutlaka resmi belgelerinin sorgulanması gerektiğini vurguladı.

11Dünyaca ünlü koyları ve eşsiz doğal güzellikleri ile Marmaris'ten beş yıldızlı mavi yolculuk

Sosyal medya hesaplarının tek başına güvenilirlik göstergesi olmadığını ifade eden Erdemir, tatilcilerin TÜRSAB kayıtlarını ve seyahat acentesi belgelerini kontrol etmelerinin, muhtemel mağduriyetlerin önüne geçilmesi açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

12Dünyaca ünlü koyları ve eşsiz doğal güzellikleri ile Marmaris'ten beş yıldızlı mavi yolculuk

Marmaris'ten başlayan mavi yolculuklar, Türkiye'nin ve Ege'nin dünyaca ünlü koylarında eşsiz bir tatil deneyimi sunarken, sektör temsilcileri önümüzdeki dönemde de tekne turizmine olan ilginin artarak devam etmesini bekliyor.