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Aydın'da kiraz hasadı bin 717 üretici tarafından sürdürülüyor

25.06.2026 - 21:15Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AYDIN (İHA)

Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden Aydın'da kiraz hasadı sürerken, il genelinde bin 717 üretici tarafından 9 bin 547 dekar alanda üretim yapılıyor.

1Aydın'da kiraz hasadı bin 717 üretici tarafından sürdürülüyor

Aydın’da havaların ısınmasıyla birlikte yaz meyveleri tezgahları süslemeye başlarken, lezzeti kadar faydalarıyla da dikkat çeken kirazda hasat sürüyor.

2Aydın'da kiraz hasadı bin 717 üretici tarafından sürdürülüyor

Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde üreticiler tarafından sürdürülen hasat çalışmalarıyla birlikte ürünler iç ve dış pazarlara gönderiliyor.

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3Aydın'da kiraz hasadı bin 717 üretici tarafından sürdürülüyor

2026 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) verilerine göre Aydın genelinde bin 717 üretici, toplam 9 bin 547 dekarlık alanda kiraz üretimi gerçekleştiriyor.

4Aydın'da kiraz hasadı bin 717 üretici tarafından sürdürülüyor

Kentte üretilen kirazın, hem tarımsal üretime hem de ülke ekonomisine önemli katkı sağladığı belirtilirken, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de hasat sürecinde sahadaki çalışmalarını sürdürdü.

5Aydın'da kiraz hasadı bin 717 üretici tarafından sürdürülüyor

Üreticilere teknik destek ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştiren ekipler, bakanlık destekleri ve teknik rehberlik çalışmalarıyla Aydın kirazının kalite ve verimliliğinin artırılması için çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

6Aydın'da kiraz hasadı bin 717 üretici tarafından sürdürülüyor

Öte yandan üreticilere bereketli ve kazançlı bir sezon dileyen il tarım ekipleri, Aydın tarımının marka değerini yükseltmeye yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü kaydetti.