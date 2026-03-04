Tunceli’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı, kazada 1’i ağır, 4 kişi yaralandı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
04.03.2026 - 00:33Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ, (DHA)

Kaza, akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi 15 Temmuz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen 33 KGU 78 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yapmak istediği sırada karşı şeritten gelen 45 AFR 610 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan 45 AFR 610 plakalı otomobil, yol kenarında bulunan direğe çarparak durabildi. Kazada araçlardaki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

