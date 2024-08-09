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Tunceli'de ağustos ayında kayak ve snowboard yaptılar

Hava sıcaklığının gölgede 36 dereceyi bulduğu Erzincan’da, 4 arkadaş Munzur Dağları'nın 3 bin 300 rakımlı zirvesine çıkıp kayak ve snowboard yaptı.

09.08.2024 - 10:14 | | Muzaffer KOŞAN / ERZİNCAN, (DHA)
Tunceli'de ağustos ayında kayak ve snowboard yaptılar

Erzincan'da yaşayanlar, serinlemek için farklı yöntemler geliştiriyor. Kayak antrenörü Canser Atila (35) ile arkadaşları Recep Sulu (38), Özkan Arduç (38), Alperen Mazlum (28), gölgede 36 dereceyi bulan sıcaklıkta serinlemenin yolunu 3 bin 300 rakımlı Munzur Dağları'nda buldu. Ergan Dağı Kayak Merkezi'nin de bulunduğu Munzur Dağı'na çıkan 4 arkadaş, sıcağa rağmen erimeyen kar kütlelerinde şortlarıyla kayak ve snowboard yaptı. Gün boyu kayağın keyfini çıkaran arkadaşlar, serinlemek isteyenleri Munzur Dağı'na davet etti.

Tuncelide ağustos ayında kayak ve snowboard yaptılar

Kayak antrenörü Canser Atila, “Erzincan merkezde sıcaktan bunaldığımız için arkadaşlarımız ile birlikte cross motorlarımıza atlayıp Ergan Dağı Kayak Merkezi'nin zirvesine çıktık. Ağustos ayında bile erimeyen karın üzerine şortlarımızla çıkarak çok eğlenceli dakikalar geçirip kayak keyfi yaptık" diye konuştu.

Tuncelide ağustos ayında kayak ve snowboard yaptılar

Munzur Dağı'nın zirvesinde snowboard yapan Alperen Mazlum, “Munzur sıra dağlarında ağustos ayında bile erimeyen kar kütleleri var. Mükemmel bir deneyim sunuyor bize. Erimeyen kar üzerinde yazın sıcak havalarda keyifli dakikalar geçiriyoruz" dedi. 

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Tuncelide ağustos ayında kayak ve snowboard yaptılar

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