Tüm Türkiye'de Regaip Kandili dualarla idrak edildi

İslam aleminde mübarek üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaip Kandili, İstanbul'da Sultanahmet ve Eyüpsultan camilerinde düzenlenen programlarla karşılandı. Akşam namazı sonrasında camilerde toplanan vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okunarak başlayan programlarda daha sonra ilahiler eşliğinde dualar edildi. Eyüpsultan Camisi'nde birçok kişi, Eyüp Sultan Türbesi'ni de ziyaret ederek, dualar okudu.

Diyarbakırlı vatandaşlar Regaip Kandili dolayısıyla tarihi Ulu Camii’ne akın etti. Merkez Sur ilçesinde bulunan İslam aleminin 5’inci Harem-i Şerifi olarak bilinen tarihi Ulu Camii’ne çocuklarıyla gelen vatandaşlar, namaz kılıp dua ederek Regaip Kandilini eda etti.

Adıyaman'da Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere giderek kıldıkları yatsı namazı sonrasında dualar etti. Adıyaman merkez Fatih Mahallesi Fatih Camii'nde İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu tarafından kıldırılan namazların ve yapılan duaların ardından birlik ve beraberlik mesajları verildi. Cami cemaati programın ardından birbirlerinin kandilini kutladı.

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Elazığ'da İzzetpaşa Camisi başta olmak üzere, tüm camilerde kandil programı düzenlendi. Düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler okundu. Vatandaşlar edilen dualara icabet etti. Kent genelindeki camilerde kandil dolayısıyla mevlit okutulurken, gecenin anlam ve önemine binaen vaaz verildi. Program duaların okunmasının ardından kılınan yatsı namazıyla sona erdi.

Mübarek üç ayların müjdeleyicisi olarak kabul edilen Regaip Kandili dolayısıyla Kırklareli Hızırbey Camisi'nde program düzenlendi. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler eşliğinde devam eden programda, vatandaşlar namaz kılıp dua etti.

Kahramanmaraş Abdülhamid Han Camii, Regaip Kandili dolayısıyla 10 bin kişilik bir cemaatin katılımıyla dolup taştı. Kadın, erkek, genç, yaşlı herkesin akın ettiği programda manevi bir coşku yaşandı. Kur'an-ı Kerim tilaveti, tesbihat ve duaların yer aldığı program, vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Kandil dolayısıyla cami çevresinde de hareketlilik yaşanırken, program sonunda katılımcılara kandil simidi ikram edildi.

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Vanlılar, üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili dolayısıyla camilere akın etti. Rahmet, mağfiret ve bereket iklimi olarak kabul edilen üç ayların habercisi Regaip Kandili münasebetiyle il genelindeki camilerde özel programlar düzenlendi. Yatsı namazının ardından Edremit Müftü Ömer Azmi Efendi Camii'ne gelen çok sayıda vatandaş, namaz kılıp dualar etti.