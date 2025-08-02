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Tüm dünyada kırmızı listede! Tunceli'de görüldü: Çocuklarım da şahit oldu

02.08.2025 - 09:28Güncellenme Tarihi:
Tüm dünyada kırmızı listede! Tunceli'de görüldü: Çocuklarım da şahit oldu

Tunceli’de, IUCN kırmızı listesinde yer alan Arap tavşanı görüntülendi.

Tunceli’de, aracıyla seyahat halinde olan Sinan Ercan, nesli tehdit altında olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği’nin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan Arap tavşanını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Arap tavşanını bir süre görüntüleyen Ercan, hayvanı daha sonra yeniden doğal ortamına bıraktı.

Tüm dünyada kırmızı listede Tuncelide görüldü: Çocuklarım da şahit oldu

Ailesiyle seyir halindeyken birkaç Arap tavşanına denk geldiklerini dile getiren Ercan, "Görüntülediğim tavşan, yolun ortasında durdu ve hareket etmedi. Ben de başka araçlar ezmesin diye araçtan inerek onu hem görüntüledim hem de yoldan alarak doğal ortamına bıraktım. O anlara çocuklarım da tanıklık etti ve bu özel türü gördükleri için mutlu oldular" dedi.

Tüm dünyada kırmızı listede Tuncelide görüldü: Çocuklarım da şahit oldu

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