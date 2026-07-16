TÜBİTAK'tan köy okullarına bilim ve teknoloji desteği

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, programa ilişkin bilgi verdi.

Kacır, Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen etkinliklerde öğrencilerin öğretmenleri ve köy halkıyla birlikte bilimsel çalışmalara doğrudan katıldığını belirtti.

Öğrencilerin merak eden, keşfeden ve üreten bireyler olarak yetişmesine katkı sunduklarını vurgulayan Kacır, şunları kaydetti:

"Bu yıl ilk kez hayata geçirdiğimiz TÜBİTAK Köy Okullarına Yönelik Destek Programı ile köy okullarımızdaki öğrencilerimizi bilimle, teknolojiyle ve keşfetmenin heyecanıyla buluşturuyoruz. Fırsat eşitliğini güçlendiren, bilim kültürünü ülkemizin her köşesine taşıyan çalışmalarımızı sürdürecek, geleceğimizi inşa edecek evlatlarımızı Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğumuzla kazanmaya devam edeceğiz."