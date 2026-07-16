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TÜBİTAK'tan köy okullarına bilim ve teknoloji desteği

16.07.2026 - 16:57Güncellenme Tarihi:
TÜBİTAK'tan köy okullarına bilim ve teknoloji desteği

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl ilk kez hayata geçirilen TÜBİTAK Köy Okullarına Yönelik Destek Programı kapsamında öğrencileri bilimle, teknolojiyle ve keşfetmenin heyecanıyla buluşturduklarını bildirdi.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, programa ilişkin bilgi verdi.

Kacır, Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen etkinliklerde öğrencilerin öğretmenleri ve köy halkıyla birlikte bilimsel çalışmalara doğrudan katıldığını belirtti.

TÜBİTAKtan köy okullarına bilim ve teknoloji desteği

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Öğrencilerin merak eden, keşfeden ve üreten bireyler olarak yetişmesine katkı sunduklarını vurgulayan Kacır, şunları kaydetti:

"Bu yıl ilk kez hayata geçirdiğimiz TÜBİTAK Köy Okullarına Yönelik Destek Programı ile köy okullarımızdaki öğrencilerimizi bilimle, teknolojiyle ve keşfetmenin heyecanıyla buluşturuyoruz. Fırsat eşitliğini güçlendiren, bilim kültürünü ülkemizin her köşesine taşıyan çalışmalarımızı sürdürecek, geleceğimizi inşa edecek evlatlarımızı Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğumuzla kazanmaya devam edeceğiz."

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