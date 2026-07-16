SON DAKİKA | Naci Görür'den korkutan deprem açıklaması: 'Büyük depremi tez zamanda bekliyoruz'

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Marmara Bölgesi, Türkiye'nin en yoğun nüfuslu ve ekonomik açıdan en kritik bölgelerinden biri olarak kabul ediliyor. Bölgede meydana gelen her deprem ve uzmanlardan gelen her açıklama kamuoyunda büyük ilgi görüyor.



Son olarak Çanakkale açıklarında yaşanan sarsıntının ardından yapılan değerlendirmeler, özellikle İstanbul depremi, Marmara depremi, Kuzey Anadolu Fay Hattı ve deprem riski konularını yeniden gündeme getirdi.



Uzmanlar, büyük depremin zamanını kesin olarak öngörmenin mümkün olmadığını ancak riskli bölgelerde hazırlık çalışmalarının kesintisiz sürdürülmesi gerektiğini vurguluyor.