SON DAKİKA | Naci Görür'den korkutan deprem açıklaması: 'Büyük depremi tez zamanda bekliyoruz'
Marmara'da beklenen büyük deprem yaklaşıyor mu? İstanbul depremi için yeni bir uyarı mı geldi? Çanakkale açıklarında meydana gelen son deprem neyin işareti? Naci Görür neden "Büyük depremi tez zamanda bekliyoruz" dedi? Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerindeki hareketlilik Marmara Bölgesi için ne anlama geliyor? Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür'ün son açıklaması, milyonlarca vatandaşın yeniden deprem riskine odaklanmasına neden oldu. İşte son dakika gelişmesi ve Marmara depremine ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler...
Türkiye'nin önde gelen yer bilimcilerinden Prof. Dr. Naci Görür, Çanakkale açıklarında meydana gelen son depremin ardından yaptığı açıklamayla yeniden gündemin merkezine yerleşti. Marmara Bölgesi'nde devam eden sismik hareketliliğe dikkat çeken Görür, yaptığı değerlendirmede beklenen büyük Marmara depremine ilişkin önemli ifadeler kullandı.Deprem uzmanının açıklaması, özellikle İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde yaşayan milyonlarca kişi tarafından yakından takip edildi.
NACİ GÖRÜR'DEN DİKKAT ÇEKEN DEPREM PAYLAŞIMI
Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"12 saat önce Küçükkuyu Fayı üzerinde sığ ve küçük bir deprem oldu. KAF'ın güney kolu olarak kabul edilen bu zon gösteriyor ki Marmara Bölgesi geriliyor. Biz büyük depremi tez zamanda kuzey kolda bekliyoruz."
Bu açıklama kısa sürede geniş yankı uyandırırken, gözler bir kez daha Marmara Denizi çevresindeki fay hatlarına çevrildi.
KÜÇÜKKUYU FAYI ÜZERİNDEKİ DEPREM NE ANLAMA GELİYOR?
Naci Görür'ün değerlendirmesine göre, Çanakkale açıklarında meydana gelen sığ ve küçük ölçekli deprem Küçükkuyu Fayı üzerinde gerçekleşti. Uzman isim, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın güney kolu olarak kabul edilen bu zonun Marmara Bölgesi'ndeki gerilimin devam ettiğini gösterdiğini ifade etti.
Yer bilimciler, bölgede yaşanan her depremi dikkatle takip ederken, fay sistemlerinde meydana gelen hareketliliklerin uzun vadeli deprem risk analizleri açısından önemli veriler sunduğunu belirtiyor.
'BÜYÜK DEPREMİ KUZEY KOLDA BEKLİYORUZ'
Görür'ün açıklamasında en çok dikkat çeken bölüm ise büyük depreme ilişkin değerlendirmesi oldu.
Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Bölgesi'ndeki gerilimin sürdüğünü belirterek beklenen büyük depremin Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın kuzey kolunda meydana gelebileceğini söyledi.
Bu açıklama, uzun yıllardır bilim insanlarının dikkat çektiği Marmara depremi tartışmalarını yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı.
MARMARA DEPREMİ NEDEN YENİDEN KONUŞULUYOR?
Marmara Bölgesi, Türkiye'nin en yoğun nüfuslu ve ekonomik açıdan en kritik bölgelerinden biri olarak kabul ediliyor. Bölgede meydana gelen her deprem ve uzmanlardan gelen her açıklama kamuoyunda büyük ilgi görüyor.
Son olarak Çanakkale açıklarında yaşanan sarsıntının ardından yapılan değerlendirmeler, özellikle İstanbul depremi, Marmara depremi, Kuzey Anadolu Fay Hattı ve deprem riski konularını yeniden gündeme getirdi.
Uzmanlar, büyük depremin zamanını kesin olarak öngörmenin mümkün olmadığını ancak riskli bölgelerde hazırlık çalışmalarının kesintisiz sürdürülmesi gerektiğini vurguluyor.