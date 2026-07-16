Şırnak'ta hastaneye sevk edilen hamile kadın ambulansta doğum yaptı

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Başarılı müdahale sonucunda bebek sağlıklı olarak dünyaya gelirken, ilk kontrolleri de ambulans içerisinde yapıldı. Anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu, daha sonra gerekli kontroller ve takip amacıyla hastaneye ulaştırıldıkları öğrenildi.



Güçlükonak Devlet Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, ambulansta gerçekleştirilen başarılı doğum nedeniyle ebe Sözdar Yaman ile görevli paramedik personele teşekkür edilerek, acil sağlık ekiplerinin özverili çalışmasının bir kez daha hayat kurtaran önemini ortaya koyduğu vurgulandı.