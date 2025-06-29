TÜBİTAK destekli bilim merkezlerinin kapıları yaz döneminde gençlere açılıyor

Bakan Kacır, sosyal medya hesabında, bilim merkezlerine ilişkin paylaşım yaptı.

Gençlere seslenen Kacır, "Gençler, yaz tatilinde rotamızı bilime çeviriyoruz. Kimya, fizik, biyoloji ve matematik yaz akademileri, TÜBİTAK destekli bilim merkezlerimizde 7. ve 8. sınıf öğrencilerimize kapılarını açıyor." ifadesini kullandı.

🎯 Gençler, yaz tatilinde rotamızı bilime çeviriyoruz!



📚 Kimya, Fizik, Biyoloji ve Matematik Yaz Akademileri; TÜBİTAK destekli Bilim Merkezlerimizde 7. ve 8. sınıf öğrencilerimize kapılarını açıyor.



🔬 37 Bilim Merkezimizde deney düzenekleri, etkileşimli sergiler ve rengârenk… pic.twitter.com/mpSRuN7x9U — Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) June 29, 2025

Kacır, 37 bilim merkezinde, gençlerin deney düzenekleri, etkileşimli sergiler ve rengarenk atölyelerle hem eğleneceğini, hem de öğrenme heyecanını dorukta yaşayacağını belirtti.

Başvuruların, bilim merkezleri üzerinden alınacağını kaydeden Kacır, "Deneyap Türkiye Yaz Okulu'nda ise ortaokul ve lise seviyesindeki gençlerimiz, tasarım-üretim ile robotik-kodlama alanlarında geleceğin mühendisliğine ilk adımlarını atacak. Tatilini merakla, araştırmayla ve üretimle zenginleştirmek isteyen tüm öğrencilerimizi bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.