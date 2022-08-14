TSK'nın ilk kadın generali olarak tarihe geçti! Görevi belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla dün Resmi Gazete’de yayımlanan Jandarma Genel Komutanlığı 2022 yılı Atama ve Terfileri kapsamında Türkiye’de ilk kez bir kadın subay general oldu. Jandarma Genel Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürü Kıdemli Albay Özlem Yılmaz, 30 Ağustos tarihinden geçerli olmak üzere tuğgeneralliğe terfi ettirilerek Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkan Yardımcılığı’na atandı. Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil emekliliğe sevk edilirken, Korgeneral İsmail Balıbek ve Korgeneral Hüseyin Kurtoğlu Jandarma Genel Komutan Yardımcılığına getirildi.

11 GENEREL EMEKLİ OLDU

Karara göre Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin görevine devam ederken, iki tümgeneral korgeneralliğe, 16 tuğgeneral tümgeneralliğe, Özlem Yılmaz dahil olmak üzere 14 albay ise tuğgeneralliğe terfi etti. 10’u general olmak üzere 37 İl Jandarma Komutanı’nın görev yerleri değişirken, 11 general ve 14 albay emekliliğe sevk edildi.

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, Tümgeneral Fuat Güney, Tümgeneral Vedat Çolak, Tuğgeneral Vedat Çolak, Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Tuğgeneral İbrahim Koyuer, Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, Tuğgeneral Nuri Öztürk, Tuğgeneral Mehmet Çimen, Tuğgeneral İsmail Sıkı, Tuğgeneral İbrahim Güven 30 Ağustos itibarıyla emekliliğe sevk edilen isimler oldu.

YILMAZ TARİHE GEÇTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasını taşıyan kararda en dikkat çeken isim kıdemli albaylıktan, tuğgeneralliğe terfi eden Özlem Yılmaz oldu. Kıdemli Albay rütbesiyle Jandarma Genel Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürü olarak görev yapan Yılmaz, 30 Ağustos 2022 tarihinden geçerli olmak üzere artık tuğgeneral rütbesiyle Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkan Yardımcılığı’nı yürütecek. Yılmaz, hem Jandarma Genel Komutanlığı’nda ataması gerçekleştirilen ilk kadın general hem de Türkiye’de general olan ilk kadın subay olarak tarihe geçti.

2014-2022 yıllarında, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürü olarak görev yapan Albay Yılmaz, görevi gereği kadına yönelik şiddetle mücadele ve çocuk suçları konusunda, ulusal ve uluslararası çeşitli proje ve eğitim programlarına, yurt içi ve yurt dışı çalışma ziyaretlerine, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen birçok eğitim, seminer, konferans, çalıştay vb. faaliyetlere katıldı. TBMM’de kurulan kadına yönelik şiddetle ilgili meclis araştırma komisyonlarında Jandarma Genel Komutanlığını temsilen uzman olarak görev aldı. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Kamu Yönetim” ve “Yönetim ve Organizasyon” dallarında yüksek lisansını yapan

Yılmaz, evli ve iki çocuk annesi.

BAKAN AKAR ‘İFTİHARLA KUTLAYACAĞIZ’ DEMİŞTİ

Yılmaz’dan önce Türkiye’de ilk kadın general adayı olan isimlerden Yarbay Songül Yakut helikopter kazasında şehit düşerken, Hava Pilot Yarbay Bilgehan Bülbül ise 15 Temmuz sonrası, orduda FETÖ terör örgütü yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınmıştı. Yaşananların ardından, Türkiye’nin ne zaman bir kadın generale sahip olacağı merakla beklenirken, 2020 Kasım Ayında TBMM’de 2021 yılı bütçe görüşmelerinde bu soru, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a yöneltilmişti. Akar, bir kadın milletvekilinin “Kadrolarındaki kadınlar arasında en yüksek rütbe nedir ve ne zaman bir kadın general göreceğiz?” sorusuna, “Şimdi, kadın albaylarımız var ve bunlar Yüksek Askeri Şura sırası geldiğinde girecekler, hiçbir ayrımcılık yok; işte, hak hukuk neyse ona göre olacak. Biz onların terfilerini iftiharla kutlayacağız inşallah” yanıtını vermişti.

OSMANLIDAKİ İLK KADIN ASKER TABURU

Türk tarihinde kadın askerlerin orduya kabulü ve yükselişi ise oldukça çetin bir yolun kat edilmesi sonucu gerçekleşti. 1917’de dönemin Harbiye Nazırı Enver Paşa, “Kadın İşçi Taburu” adı altında Osmanlı Devleti’nin ilk kadın askeri taburunu kurdu. Mevcudu 80-90 ile sınırlı kalan tabur, Enver Paşa’nın, İstanbul’dan ayrılması ile 1919 yılında kapatıldı. Kurtuluş Savaşı’nda kadınlar gerek cephede gerek cephe gerisinde üstün başarılarıyla anılsa da Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ancak 1955’te kadın subay kabulü başladı.

Ancak 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından kız öğrencilerin askeri okullara alınması uygulaması kaldırıldı. Bununla yetinilmeyip kadın subayların ordudan ayrılmaları da teşvik edildi. Bu tarihten sonra kadın öğrenciler Harp Okullarına girmek için 32 yıl beklemek durumda kaldı. 1992 yılında Harp Okullarına kadın öğrenciler yeniden alınmaya başlandı. Böylece kadınların Cumhuriyet’in 100’üncü yıl dönümünü general veya amiral olarak karşılama yolu açıldı. (Milliyet)