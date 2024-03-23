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TSK'dan Metina'da operasyon! 12 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 12 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

23.03.2024 - 12:01 |
TSK'dan Metina'da operasyon! 12 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor! Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 12 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!” ifadelerini kullandı.

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