TSK ve MİT'ten ortak operasyon: Metina'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
31.12.2022 - 12:21 |
Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz."