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TSK ve MİT'ten ortak operasyon: Metina'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

31.12.2022 - 12:21 |
TSK ve MİT'ten ortak operasyon: Metina'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz."

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