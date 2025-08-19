GAZETE VATAN ANA SAYFA
Trakya'nın yükselen yıldızı rekor kırdı! Kırklareli ve Edirne'yi geride bıraktı

19.08.2025 - 08:04Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Trakya'da ihracat listesinin zirvesinde Temmuz ayında Tekirdağ yer alırken, ikinci sırada Kırklareli, üçüncü sırada ise Edirne yer aldı.

Açıklanan verilere göre, Trakya bölgesi, Temmuz ayında toplam 209 milyon 199 bin 30 dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Tekirdağ 188 milyon 123 bin 140 dolarlık ihracat yaparken Kırklareli 11 milyon 790 bin 310, Edirne 9 milyon 285 bin 580 dolarlık ihracat yaptı.
Kırklareli ve Edirne'de en fazla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracat gerçekleşirken, Tekirdağ'dan en fazla ihracat demir ve demir dışı metaller oldu.

Tekirdağ Almanya’ya 28 milyon 583 bin 700 dolarlık ihracat yaptı. Kırklareli’nin en fazla ihracat yaptığı ülke ise 1 milyon 509 bin 840 dolarla ABD oldu. Edirne'den ise Bulgaristan’a 1 milyon 493 bin 970 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Öte yandan, Trakya'da 2025 yılının ilk altı ayında ihracat 1 milyar 289 milyon 668 bin 260 dolara ulaştı.

 

