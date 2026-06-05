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Traktör lastiği hava basıldığı sırada patladı, 2 işçinin yaralandığı o anlar kamerada

05.06.2026 - 20:27Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Akif ÖZALP/KURTALAN (Siirt), (DHA)

Traktör lastiği hava basıldığı sırada patladı, 2 işçinin yaralandığı o anlar kamerada

Siirt'in Kurtalan ilçesinde hava basılan traktör lastiğinin patlaması soncu 2 işçi yaralandı. İşçilerin patlamanın etkisiyle savrulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, dün Kurtalan ilçe merkezinde bulunan bir oto lastik dükkanında meydana geldi. Lastikçiye getirilen kamyonetin kasasındaki bir traktöre ait yedek lastik, hava basıldığı sırada patladı.

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Olayda 2 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Traktör lastiği hava basıldığı sırada patladı, 2 işçinin yaralandığı o anlar kamerada

OLAY ANI KAMERADA

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Lastiğin patlaması ve işçilerin yaralanması, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera kaydında, işçilerin lastiğe hava bastığı sırada meydana gelen patlamayla birlikte havaya savrulduğu, çevrede bulunanların ise panikle yardıma koştuğu görüldü.

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