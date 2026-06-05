10 yıl önce hizmete açılan milyonluk Reşadiye Viyadüğü'nde yıkım çalışmaları başladı

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Mahalle sakinlerinden Hüseyin Durna, yaptığı açıklamada "Buna hiç gerek yoktu. Burası siyaset amaçlı yapıldı. Haftada buradan 10-20 tane araba geçiyor. Ne gereği vardı. Şimdi yıkım kararı alındı. Hepsi ayrı bir masraf. Yazık günah" dedi.