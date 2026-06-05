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Açık Ateş Etkinlikleri hem damaklara hem gözlere hitap etti

05.06.2026 - 19:24Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ÇORUM (İHA)

Çorum’da düzenlenen "Açık Ateş Etkinlikleri", kentin gastronomi kültürünü tanıtmak amacıyla ikinci gününde de devam etti. Etkinlikte, açık ateş üzerinde hazırlanan ürünler ve farklı pişirme teknikleri katılımcıların ilgisine sunuldu.

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Çorum Belediyesi tarafından kurumlar arası koordinasyonla düzenlenen etkinlikte, farklı pişirme yöntemleri uygulamalı olarak tanıtıldı.

2Açık Ateş Etkinlikleri hem damaklara hem gözlere hitap etti

Ekmek atölyeleri, fermantasyon teknikleri ve açık ateş üzerinde hazırlanan tadım etkinlikleri katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

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3Açık Ateş Etkinlikleri hem damaklara hem gözlere hitap etti

Stantları gezen Vali Ali Çalgan ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, şeflerden yöresel yemekler hakkında bilgi aldı.

4Açık Ateş Etkinlikleri hem damaklara hem gözlere hitap etti

Türkiye’nin farklı illerinden ve çeşitli ülkelerden gelen şefler ise kendi kültürlerine özgü pişirme teknikleriyle hazırladıkları yemekleri vatandaşların beğenisine sundu.

5Açık Ateş Etkinlikleri hem damaklara hem gözlere hitap etti

Açık ateşte hazırlanan özel lezzetler katılımcılara ikram edildi. Halk oyunları gösterileri de programa renk kattı. Müzik eşliğinde gerçekleştirilen gösterilerde vatandaşlar, yöresel kültürü yakından tanıma fırsatı buldu.

6Açık Ateş Etkinlikleri hem damaklara hem gözlere hitap etti

Kentin gastronomi alanındaki hedeflerinden bahseden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, kentin mutfak kültürü açısından güçlü bir birikime sahip olduğunu belirtti.

7Açık Ateş Etkinlikleri hem damaklara hem gözlere hitap etti

Aşgın, "Gastronomi alanında biraz eksiğimiz vardı. Aslında mutfak olarak eksik değil ama dünyada tanınır, bilinir olmak noktasında bir eksiğimiz vardı. Bunu da tamamlamak istedik.

8Açık Ateş Etkinlikleri hem damaklara hem gözlere hitap etti

İddiamız şu, UNESCO Şehirler Ağı’na gastronomi alanında girmek. Ve bu alanda da şu anda 3 tane şehir UNESCO’da Gastronomi Şehirler Ağı’na girmiş durumda. 4’üncüsü Çorum olsun istiyoruz.

9Açık Ateş Etkinlikleri hem damaklara hem gözlere hitap etti

Çorum bunu hak ediyor mu diye bir araştırma yaptık. Birçok uzmanla görüştük, mutfağımızı onlara açtık ve günün sonunda da Çorum’un bunu hak ettiği ve gastronomi alanında da UNESCO Şehirler Ağı’na girmesinin çok da mümkün olduğu ifade edildi" dedi.

10Açık Ateş Etkinlikleri hem damaklara hem gözlere hitap etti

Türkiye’de benzerinin yapılmadığını ifade ettiği Açık Ateş Festivali’nin kente değer katacağını belirten Başkan Aşgın, "Şehrimizi ulusal ve uluslararası alanda, gastronomi alanında tanıtmak istiyoruz.

11Açık Ateş Etkinlikleri hem damaklara hem gözlere hitap etti

Coğrafi işaretli 34 ürünümüz var. Bu ürünlerimizin büyük bir kısmını burada açık ateşle pişirerek yansıtıyoruz.

12Açık Ateş Etkinlikleri hem damaklara hem gözlere hitap etti

Hem yapılışını gösteriyoruz hem de tattırıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde tüm Türkiye’de Çorum’un bu gastronomi hikayesinin başlangıç noktası olan bu güzel etkinlik konuşulacak" diye konuştu.

13Açık Ateş Etkinlikleri hem damaklara hem gözlere hitap etti