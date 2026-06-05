Açık Ateş Etkinlikleri hem damaklara hem gözlere hitap etti

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Çorum bunu hak ediyor mu diye bir araştırma yaptık. Birçok uzmanla görüştük, mutfağımızı onlara açtık ve günün sonunda da Çorum’un bunu hak ettiği ve gastronomi alanında da UNESCO Şehirler Ağı’na girmesinin çok da mümkün olduğu ifade edildi" dedi.