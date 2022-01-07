Trafik cezalarıyla ilgili flaş açıklama! İptal ediliyor! Emsal karar

Tıbbi satış mümessili olan Aysun İşler, kendine ait eşinin kullandığı hafif ticari araçla Adana'dan Osmaniye'ye gitti. D-400 Karayolu'nda rutin kontrol yapan jandarma, aracı kullanan Burak İşler'in emniyet kemeri takmadığını tespit etti ve ceza tutanağını aracın plakası üzerinden düzenleyip 144 lira idari para cezası uyguladı.

Ceza yargıya taşındı

Aysun İşler, durumu avukatı Bahar Dinç Örgen aracılığıyla yargıya taşıdı. Örgen, tebligatın ardından 16 Haziran 2021'de itiraz dilekçesi yazıp cezanın araca veya ruhsat sahibine değil, sürücüye kesilebileceğini belirterek cezanın iptalini istedi. İtiraz dilekçesini dikkate alan Bahçe Sulh Ceza Hakimliği ise emsal bir kararla cezanın plaka ya da araç sahibine değil, kişiye kesilebileceğine karar verdi. Kararda ayrıca idari yaptırım kararının, hukuka aykırı olduğuna dikkat çekilerek, verilen cezanın iptal edilmesine hükmetti.

Aysun İşler'in avukatı Bahar Dinç Örgen, “Ceza, delil yetersizliği nedeniyle iptal edildi. Karar emsal niteliği taşıyor. Vatandaşlarda kendilerine ceza geldiğinde haksız kesildiğini düşünüyorlarsa 15 gün içerisinde itiraz edip haklarını aramalılar” diye konuştu.

Trafik cezalarıyla ilgili son dakika açıklaması! 2022 yılı için trafik cezaları değişti. Bu oran 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olarak cezalara yansıyacak.

Ruhsat bulundurmayanlar: 166 TL

Ruhsat bulundurmayanlar: 166 TL

Kırmızı ışık ve şerit ihlali yapanlara, yüzde 30'a kadar hız sınırını aşanlara, araç kullanırken cep telefonu kullananlara ve araç muayenesini yaptırmayanlara: 427 TL

Yayalara öncelik vermeyenlere: 860 TL

Alkollü olarak araç kullandığı ilk kez tespit edilen, trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde art arda birden fazla şerit değiştiren, ters istikamette araç süren, emniyet şeridi ihlali yapan ve hız sınırlarını yüzde 50'den fazla aşanlara: 1823 TL

Drift yapıp trafiği tehlikeye atanlara: 9.125 TL

Trafik cezası olan bireyler, birçok yöntemle cezalarını ödeyebilir. Bankalar, PTT, vergi daireleri ve internet üzerinden trafik cezası ödemek mümkündür.

Trafik Cezası Nasıl Ödenir?



Kişiler araç kullanırken kurallara uymadığında trafik cezası alabiliyor. Trafik cezası alanlar, kısa süre içinde trafik cezalarını ödemek istiyor

Trafik cezalarının nasıl ödeneceği kişilerce merak edilebiliyor. İnternet üzerinden trafik cezası ödemek mümkün bir durumdur.

Kişiler sahip olduğu kartlarıyla, trafik cezalarını kısa süre içinde ödeyebilir. Kredi kartı kullanmayanlar, vergi dairelerine giderek borçlarını ödeyebilir.

PTT kurumları da, trafik cezası ödenen kurumlar arasında yer alıyor. Herhangi bir PTT şubesine giderek, plakaya yazılmış olan trafik cezaları kolayca ödenebilir.

Trafik Cezaları Nereden Ödenmelidir?

Trafik cezası kolayca ödenebilen ceza türleri arasında yer alıyor. Tüm banka şubeleri, trafik ceza ödemelerini kabul ediyor.

Kişiler bankalara giderek, kendilerine ait olan trafik cezalarını kısa süre içinde nakit olarak ödeyebilir.

Vergi daireleri ve PTT kurumları, ceza ödenebilecek diğer kurumlardır.

Kişiler bankalarına ait olan internet bankacılığını kullanarak da, trafik cezalarını ödeyebilir. Trafik cezalarına faiz gelmemesi için kısa süre içinde ödenmesi gerekir.