Trafik cezalarıyla ilgili dikkat çeken detay! Hapis cezası isteniyor

Emekli mühendis Bayram İkiz, Mersin’deki yazlığında yönetim toplantısında 24 Ağustos 2020’de başka bir adayı desteklediği için komşusu Abdullah K. ile tartıştı. Kavga eden taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu ancak komşuların araya girmesiyle uzlaştı. Olaydan bir hafta sonra İkiz’in evine otoyolda makas attığı gerekçesiyle 1228 TL’lik trafik cezası geldi. Bu duruma şaşıran İkiz’e, 13 Eylül 2020’de bu kez de ters istikamette araç kullandığı gerekçesiyle 1228 TL’lik başka bir ceza daha geldi. Fahri trafik müfettişlerinin düzenlediği tutanaklarla kesilen cezalara itiraz eden İkiz’in oğlu Hüseyin İkiz, durumdan şüphelenip, savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

BİRBİRLERİNİ TANIMADIKLARINI ÖNE SÜRDÜLER

Erdemli Cumhuriyet Başsavclığı’nın başlattığı soruşturmada, söz konusu tutanakların müfettişler Serdar K. ile Doğan K. tarafından tutulduğu tespit edildi. Yapılan çalışmada Serdar K.’nin, İkiz’in tartıştığı Abdullah K.’nin yeğeni, Doğan K.'nin ise onun yakın arkadaşı olduğu anlaşıldı. İfadeye çağırılan Doğan K., İkiz’in kullandığı otomobilin, diğer araçları makas atarak geçtiğini ve tehlikeli şekilde şerit değiştirdiğini, tutanağı da bu nedenle düzenlediğini ileri sürdü. Serdar K. ise İkiz’in otomobilinin ters şeritte seyredip, trafiği tıkadığını gördüğünü bu yüzden tutanak düzenlediğini, diğer müfettiş Doğan K.’yi ise ismen bildiğini ancak kendisiyle bir arkadaşlığının olmadığını öne sürdü.

PTS KAYITLARINDA OTOMOBİLİN GEÇMEDİĞİ BELİRLENDİ

İkiz’in oğlu Hüseyin İkiz, sosyal medyada yaptığı araştırmada Serdar K. ile Doğan K.’nin, kentteki bir restoranda birlikte yemek yiyip, birbirlerini iş yerlerinde ziyaret ettiklerini, bu anları da fotoğraf çektirerek paylaştıklarını gördü. Bu fotoğrafları da savcılığa delil olarak sunan İkiz, babasının aktif şekilde otomobil kullanmadığını belirtti. Bunun üzerine otoyoldaki Plaka Takip Sistemi’nde (PTS) yapılan incelemede İkiz’in otomobilinin, ceza tutanaklarının tutulduğu tarihlerde geçiş yapmadığı saptandı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Bu tespitlerin üzerine savcılıkça ‘özel belgede sahtecilik’ suçundan 3'er yıla kadar hapis ve ''yetkilerin belli bir süre kullanılması yasaklanması' için hazırlanan iddianame, Erdemli Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İkiz’in avukatı Yusuf Tevfik Donma, itirazlar sonucu cezaların herhangi bir delile dayanmadığı tespitiyle, iptal edildiğini belirterek, “Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerin suçtan kurtulmak üzere yalan beyanda bulunduğuna yönelik değerlendirme yaparak, yeterli suç şüphesi oluştuğunu düşünüyor. Mahkemece ‘özel belgede sahtecilik’ suçundan, zincirleme ve birlikte gerçekleştirildiği düşüncesiyle kamu davası başlatılıyor. Bunun neticesinde eylül ayında ilk duruşma görülecek. Dava sonucunda suç sabit görülürse, kişiler bu suçtan cezalandırılacaktır” diye konuştu.