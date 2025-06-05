Trabzonspor’dan duygusal tanıtım! Kalplere dokundu

Trabzonspor, 2025/26 sezonu formalarını tanıtmak amacıyla yayınladığı “Forma Unutmaz” sloganlı duygusal tanıtım filmiyle büyük beğeni topladı. Yeni sezon formalarının tanıtım filminde, kulübün tarihine ve değerlerine saygı niteliğinde görüntülere yer verildi. Karadeniz’in güçlü sesi Volkan Konak ile Kamil Koyuncu, Şehit Eren Bülbül, genç yaşta hayatını kaybeden taraftar Ahmet Mattia Minguzzi filmde öne çıktı. Videoda ayrıca, kulübün kurucu başkanı Ali Osman Ulusoy, efsane başkanlardan Şamil Ekinci, eski teknik direktörler Özkan Sümer ve Ahmet Suat Özyazıcı ile ‘Dozer’ lakaplı efsane futbolcu Cemil Usta da unutulmadı. Bordo-mavili takımın kültürel mirasının simgelerinden biri olan ‘kasket’ vurgusu da dikkat çekti.

BEĞENİ TOPLADI

Trabzonspor’un yeni sezon formalarında yer alan NFC teknolojisiyle taraftarlar, göğüs kısmındaki çipi akıllı telefonlarıyla okutarak özel içeriklere ulaşabilecek. Tanıtım filmiyle birlikte kullanılan ‘Forma Unutmaz’ sloganı sosyal medyada da büyük yankı uyandırırken kısa sürede büyük beğeni topladı