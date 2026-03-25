GündemTrabzon'da yarım milyona mal olan büyü! Kız arkadaşına büyü yapmak isterken paraları kaptırdı
HaberlerGündem Haberleri Trabzon'da yarım milyona mal olan büyü! Kız arkadaşına büyü yapmak isterken paraları kaptırdı

Trabzon'da yarım milyona mal olan büyü! Kız arkadaşına büyü yapmak isterken paraları kaptırdı

25.03.2026 - 15:01

Kaynak: AA

Trabzon'da yarım milyona mal olan büyü! Kız arkadaşına büyü yapmak isterken paraları kaptırdı

Trabzon'da bir kişi, kız arkadaşına büyü yaptırmak için sosyal medya üzerinden iletişime geçtiği şüpheli tarafından dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

Ortahisar ilçesinde yaşayan B.T. (21), sosyal medya uygulaması üzerinden tanıştığı kişi ile kız arkadaşına büyü yaptırmak amacıyla anlaştı.

Banka hesabına 495 bin 600 lira gönderdiği kişiye daha sonra ulaşamayan B.T, dolandırıldığını anlayarak polise başvurdu.

İLGİLİ HABER

Sosyal medyadaki ilana inanıp ev almak istedi, hayatı kabusa döndü: '6 ay dediler, 6 yıl oldu'
Sosyal medyadaki ilana inanıp ev almak istedi, hayatı kabusa döndü: '6 ay dediler, 6 yıl oldu'

B.T'nin şikayeti üzerine Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

 

Ünlülere uyuştucu soruşturması: Fikret Orman, Burak Elmas, Hakan Sabancı dahil 14 kişi gözaltına alındı
#Gündem

Ünlülere uyuştucu soruşturması: Fikret Orman, Burak Elmas, Hakan Sabancı dahil 14 kişi gözaltına alındı

Düzce'de her adımda görülmeye başlandı: Belediye devreye aldı
#Gündem

Düzce'de her adımda görülmeye başlandı: Belediye devreye aldı

TOKİ İstanbul kura sonuçları açıklandı mı? İsim listesi sorgulama ekranı e-Devlet || Tuzla, Arnavutköy, Başakşehir kura çekimi sonuç sorgulama
#Gündem

TOKİ İstanbul kura sonuçları açıklandı mı? İsim listesi sorgulama ekranı e-Devlet || Tuzla, Arnavutköy, Başakşehir kura çekimi sonuç sorgulama