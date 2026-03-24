Sosyal medyadaki ilana inanıp ev almak istedi, hayatı kabusa döndü: '6 ay dediler, 6 yıl oldu'

‘6 AY DEDİLER AMA O 6 AY HİÇ DOLMADI’



Başından geçenleri anlatan Mesut Yılmaz, “2019 yılında topladığımız fındığın parasıyla faizsiz bir ev sistemine yazıldım. 2020’nin ortalarına tekabül eden bir zamanda kurada çıktım. ‘Paranı bizden çekebilirsin, bir ev bul paranı sana verelim’ dediler. Bende ev araştırmaya başladım. Sanal medyada ilan gördüm. Diğer evlerden daha uygun ve cazip geldi. Şahısla görüştüm. Elinde ev olduğunu söyledi ve inşaat halinde olan evi bana gösterdi. Biriktirdiğim param ile 2020 yılında da topladığımız fındıkla birlikte toplamda 106 bin TL vermiş olduk. Evin üçte biri parasına denk gelmiş oldu. Tamamını da evi teslim alırken verecektik. 6 ay dediler ama o 6 ay hiç dolmadı, 6 yıl oldu” dedi.