Trabzon'da şiddetli yağış sonrası kapanan yollar açılıyor

25.05.2026 - 00:59

Kaynak: TRABZON (İHA)

Trabzon'un Araklı ilçesinde etkili olan yoğun yağış sonrası gelen ihbarlara ekipler anında müdahale ediyor. Sel nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan 2 vatandaş, ekiplerin çalışmasıyla güvenli bölgeye ulaştırıldı.

Trabzon'un Araklı ilçesinde etkili olan yoğun yağış sonrası Birlik Mahallesi'nde sel nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan 2 vatandaş, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

İhbar üzerine bölgeye hızla sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, AFAD ve jandarma ekipleriyle koordineli şekilde çalışma yürüterek vatandaşları bulundukları yerden alarak güvenli bölgeye ulaştırdı. Araklı ilçesi Yiğitözü Mahallesi Kaşıkçı mevkii Bayburt ana yolu üzerinde bulunan bir ahırı su bastığı yönünde gelen ihbar üzerine ekipler bölgeye sevk edildi. Olay yerine yönlendirilen iş makinesiyle yol açma çalışması yapılarak bölgede gerekli müdahale gerçekleştirildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, kent genelinde etkili olan yağışlara karşı ekiplerin teyakkuz halinde olduğu belirtilerek, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için tüm ekiplerimiz sahada görev başındadır. Yağışlardan etkilenen bölgelerde itfaiye, yol bakım ve ilgili birimlerimiz koordineli şekilde çalışmalarını sürdürmektedir" ifadelerine yer verildi.

