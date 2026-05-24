Yolun karşısına geçerken sele kapılan şahsı mahalle sakinleri kurtardı

Edinilen bilgiye göre, Erdemli ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Limonlu Mahallesi Esenpınar yolu sel suları ile doldu. Bu sırada sudan geçmeye çalışan Mehmet Ç. akıntıya kapıldı.

Olayı gören vatandaşların müdahalesiyle kurtarılan Mehmet Ç., ihbar üzerine olay yerine çağrılan ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ayağından yaralandığı öğrenilen şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.