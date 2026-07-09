Gecekonduda cansız bedeni bulunan kadının ölümüyle ilgili kan donduran detaylar ortaya çıktı: İş arkadaşı öldürüp altınlarını çalmış

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Polis ekipleri, görüntülerde Erkan K. ve Gülay Polat'ın kentsel dönüşüm nedeniyle boş binaların bulunduğu bir sokağa girdiklerini belirledi. İkilinin içeri girmesinden 16 dakika sonra aynı sokaktan sadece Erkan K.’nın hızlı adımlarla çıkarak uzaklaştığı görüldü. Polis güvenlik kamera görüntülerini incelediğinde Erkan K.’nın evine dönerek üzerini değiştirdiğini ardından iş yerine gittiğini ve boşanma aşamasında olduğu için çocuklarını görmek için izin aldığını tespit etti. Şüphelinin daha önce hiç yapmadığı şekilde bir otomobil kiralayarak Kocaeli’ne gittiği ancak çocuklarını görmeden aynı gün içinde geri döndüğü ortaya çıktı.