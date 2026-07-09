Tekirdağ'da yerli gaz üretimi artıyor! 4'üncü kuyu 80 bin hanenin ihtiyacını karşılayacak

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Yaklaşık 2022 ile 2026 rakamlarını kıyasladığımızda yerli üretilen doğal gaz, özellikle karadaki doğal gazda ciddi bir artış var, ayrıyeten Karadeniz doğal gazı da 2025 EPDK rakamlarından gördüğümüz üzerine 2,5 milyar metreküplük rekor bir seviyeye geldi. Karada üretilen doğal gaz 2025'te, 600 milyon metreküp olarak gerçekleşti. Ülkede üretilen toplam 600 milyon metreküpün yüzde 15'ini, 90 milyon metreküpünü şirketimiz üretiyor. Karadeniz'deki üretilen doğal gazın, milli gururumuz TPO'nun ürettiği 2,5 milyar metreküp gibi ciddi bir rakama ulaşması bizler içinde, Türk sektör temsilcileri içinde mutluluk verici bir gelişme" diye konuştu.