Amasya’da sağanak sonrası 5 katlı binanın istinat duvarı çöktü

Haberin Devamı

Olay, saat 17.00 sıralarında Şeyhcui Mahallesi’nde meydana geldi. Kentte etkili olan yağışların ardından Gümüş Apartmanı’na ait istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü.

Haberin Devamı

Yıkılan duvar, giriş kattaki bir dairenin balkonuna zarar verdi. Gürültü üzerine dışarı çıkan bina sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken, ekipler bina çevresinde emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı.

İLGİLİ HABER Batmanlı organik çilek üreticileri pazar için destek bekliyor: Toplanamayan ürünler tarlada çürümeye başladı

Bina sakinlerinden Hikmet Yılmaz, “Birkaç gündür yağışlardan dolayı ilimiz taşkınlarla uğraşıyor. Dün de çok şiddetli yağış oldu burada. Bizler bahçedeydik. O esnada büyük bir gümbürtü koptu. Deprem olmuş gibi hissettik. Sonrasında baktığımızda istinat duvarının çöktüğünü gördük. Allah’tan kimsenin canına zarar gelmedi” dedi.

Haberin Devamı

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.