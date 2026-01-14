Trabzon'da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 15 Ocak 2026 Perşembe Trabzon'da okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Trabzon'da kar yağışı etkili oluyor. Trabzon'da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? İşte yanıtı...
Trabzon'un bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Hayrat ve Tonya kaymakamlıklarından yapılan açıklamaya göre, kar ve buzlanma nedeniyle ilçelerdeki tüm okullarda eğitim yapılmayacak.
Çaykara ve Of ilçelerinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi.