Bolu'da kadınların elinde mucizeye dönüşüyor! Ham odunu ateşle işleyip sanat eseri yaptılar: Gören gözlerine inanamıyor

3

Ev hanımı 45 yaşındaki Yelda Üretmen de kursa boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla katıldığını söyledi.



Bu alanda daha önce bilgisinin olmadığını belirten Üretmen, "Hocamızın sayesinde öğrendim. Çok güzel objeler, tablolar, masalar yaptık. Devamı olsun isterim." ifadesini kullandı.



Kursiyer 36 yaşındaki Zülal Çanlıoğlu ise kursun kendisi için sosyal ortam oluşturduğunu dile getirerek, "Çok keyifli bir kurs. Aslında çok fazla kurslara katılan, devam edebilen bir insan değilim ama hocamız enerjisiyle bana istek verdi. Çok keyifli. İnşallah devam eder." diye konuştu.