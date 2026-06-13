Toroslar’ın kar suyuyla 200 yıldır dönüyor! Dedesinden kalan emaneti devraldı şimdi o işletiyor

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Mersin’in Anamur ilçesinde yaklaşık 200 yıllık tarihi su değirmeni, Toros Dağlarından gelen kar sularıyla dönmeye devam ediyor. Dededen toruna aktarılan değirmen, doğal yöntemlerle mısır unu üretirken, Anadolu’nun köklü üretim kültürünü de gelecek nesillere taşıyor.



İlçeye bağlı Güngören Mahallesi’nde bir dönem bölgenin en önemli üretim merkezlerinden biri olan tarihi değirmen, teknolojik gelişmelere rağmen geleneksel yöntemlerle faaliyetini sürdürüyor. Yağışların ardından su kaynaklarının yeniden güçlenmesiyle birlikte değirmenin çarkları da yeniden dönmeye başladı.



Mahallede 'Gezgin Onur' olarak tanınan Onur Çınar, çocukluk yıllarından bu yana içinde büyüdüğü değirmeni büyük bir özveriyle işletiyor. Ailesinden kalan tarihi mirası korumaya çalıştığını belirten Çınar, değirmenin yalnızca kendilerine ait olmadığını, bölgenin ortak kültürel hafızasının bir parçası olduğunu söyledi. Çınar, "Bu değirmen bize dededen kalan bir miras. Sonrasında ben devraldım. İnşallah benden sonra da devam edecek. Burada hem vatandaşlarımızın ürünlerini öğütüyoruz hem de bu kültürün kaybolmaması için mücadele ediyoruz. Ömrüm yettiği sürece bu değirmeni yaşatmaya devam edeceğim" dedi.