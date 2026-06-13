Mersin'de yol krizi! Sabah uyanınca büyük şok yaşadılar: Alternatif güzergah da kapatıldı

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Yapılan tespitlerde söz konusu yolun özel mülkiyet sınırları içerisinde kaldığının belirlenmesi üzerine arazi sahipleri tarafından tel örgü çekilerek yol araç ve yaya trafiğine kapatıldı.Yolun kapanmasının ardından bölge sakinleri ulaşımlarını alternatif bir güzergah üzerinden sağlamaya başladı. Ancak iddialara göre gece saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından alternatif yolun bazı noktalarına toprak döküldü. Yolun araç geçişine engel olacak şekilde kapatıldığını gören vatandaşlar duruma tepki gösterdi.