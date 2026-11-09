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TRABZON'DA KAR TATİLİ! Şalpazarı'nda 9 Kasım'da taşımalı eğitime ara verildi

09.11.2026 - 00:27Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

TRABZON'DA KAR TATİLİ! Şalpazarı'nda 9 Kasım'da taşımalı eğitime ara verildi

Trabzon'da okullar tatil mi? Yoğun kar yağışı nedeniyle oluşan olumsuz hava koşullarının ardından Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde taşımalı eğitime ilçe genelinde 1 gün ara verildi.

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Trabzon'da okullar tatiil mi?

Şalpazarı İlçe Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada "Öğrencilerin can güvenliği ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak Şalpazarı’nda 9 Kasım 2026 Pazartesi günü taşımalı eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir" denildi.

 

 

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