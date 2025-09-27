GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemTrabzon yaylalarında kendiliğinden yetişiyor, kilosu altın değerinde! Taleplere yetişemiyorlar
HaberlerGündem Haberleri Trabzon yaylalarında kendiliğinden yetişiyor, kilosu altın değerinde! Taleplere yetişemiyorlar

Trabzon yaylalarında kendiliğinden yetişiyor, kilosu altın değerinde! Taleplere yetişemiyorlar

27.09.2025 - 12:04Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Trabzon yaylalarında kendiliğinden yetişiyor, kilosu altın değerinde! Taleplere yetişemiyorlar

Sonbaharın gelişiyle birlikte Trabzon'un Şalpazarı ilçesi yaylaları adeta bir görsel şölene dönüştü. Bölgenin yüksek rakımlı orman kenarlarında kendiliğinden yetişen ve yöre halkının "çoban çileği" veya "yaban mersini" adını verdiği siyah renkli doğal meyveler için hasat coşkusu başladı.

Haberin Devamı

Trabzon’un Şalpazarı ilçesinin yüksek rakımlı yaylaları, sonbaharın gelişiyle birlikte adeta renk cümbüşüne büründü. Orman kenarlarında kendiliğinden yetişen ve yörede "çoban çileği", "çalı çileği" ya da "yaban mersini" olarak bilinen siyah renkli doğal meyveler, bölge insanının hem sofrasını hem de ekonomisini şenlendiriyor.

Bu günlerde kova, kutu ve sepetlerini ellerine alan yaylacılar, sabahın erken saatlerinden itibaren yaylaların serin ve temiz havasında bu lezzetli meyveleri topluyor.

Trabzon yaylalarında kendiliğinden yetişiyor, kilosu altın değerinde Taleplere yetişemiyorlar

Toplanan çilekler yalnızca taze tüketilmekle kalmıyor, aynı zamanda reçel, marmelat ve pekmez gibi geleneksel ürünlere dönüştürülerek kış hazırlıklarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor ve sofraları süslüyor.

 

Sis Dağı Yaylası’nda yaylacılık yapan Hanım Bektaş çalı çileğinin bu bölgede yayla kültürünün vazgeçilmez bir parçası olduğunu vurgulayarak "Sonbaharın gelmesiyle kendiliğinden yetişip olgunlaşan bu çalı çilekleri doğal ve organik olması sayesinde yıllardır hem kültürümüzü yaşatıyor hem de sofralarımıza zenginlik katıyor. Biz bu çalı çileğini çocukluğumuzdan beri bu zamanlarda toplayarak mutfağımızda farklı şekillerde kullanıyor, sofralarımızda tüketiyoruz" dedi.

Güncel Haberler

25 yıllık rüya gerçekleşiyor: Tekirdağ'ın kayıp şehri turizme açılıyor!
#Gündem

25 yıllık rüya gerçekleşiyor: Tekirdağ'ın kayıp şehri turizme açılıyor!

Hasat edilip soğuk hava depolarında saklanıyor! Tüm dünyaya satılıyor: Rekolte hedefi: 200 milyon dal
#Gündem

Hasat edilip soğuk hava depolarında saklanıyor! Tüm dünyaya satılıyor: Rekolte hedefi: 200 milyon dal

Dededen öğrendi, yarım asırdır sürdürüyor! Köy köy dolaşıp unutulan mesleği ayakta tutuyor!
#Gündem

Dededen öğrendi, yarım asırdır sürdürüyor! Köy köy dolaşıp unutulan mesleği ayakta tutuyor!