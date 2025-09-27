Trabzon yaylalarında kendiliğinden yetişiyor, kilosu altın değerinde! Taleplere yetişemiyorlar

Haberin Devamı

Trabzon’un Şalpazarı ilçesinin yüksek rakımlı yaylaları, sonbaharın gelişiyle birlikte adeta renk cümbüşüne büründü. Orman kenarlarında kendiliğinden yetişen ve yörede "çoban çileği", "çalı çileği" ya da "yaban mersini" olarak bilinen siyah renkli doğal meyveler, bölge insanının hem sofrasını hem de ekonomisini şenlendiriyor.

Bu günlerde kova, kutu ve sepetlerini ellerine alan yaylacılar, sabahın erken saatlerinden itibaren yaylaların serin ve temiz havasında bu lezzetli meyveleri topluyor.

Toplanan çilekler yalnızca taze tüketilmekle kalmıyor, aynı zamanda reçel, marmelat ve pekmez gibi geleneksel ürünlere dönüştürülerek kış hazırlıklarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor ve sofraları süslüyor.

Sis Dağı Yaylası’nda yaylacılık yapan Hanım Bektaş çalı çileğinin bu bölgede yayla kültürünün vazgeçilmez bir parçası olduğunu vurgulayarak "Sonbaharın gelmesiyle kendiliğinden yetişip olgunlaşan bu çalı çilekleri doğal ve organik olması sayesinde yıllardır hem kültürümüzü yaşatıyor hem de sofralarımıza zenginlik katıyor. Biz bu çalı çileğini çocukluğumuzdan beri bu zamanlarda toplayarak mutfağımızda farklı şekillerde kullanıyor, sofralarımızda tüketiyoruz" dedi.